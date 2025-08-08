18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 20:45

В Днепре задержали "вора-шопоголика": что ему грозит

08 августа 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

О подозрении сообщили жителю Днепра из-за кражи банковской карты. С чужими деньгами мужчина сходил по магазинам и накупил себе разных товаров

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

1 июля в Индустриальном районе Днепра мужчина завладел чужой банковской картой. После этого он отправился по магазинам. Вор воспользовался бесконтактной оплатой. Известно, что он накупил себе разные товары на почти 17 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний днепрянин. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили афериста, продававшего несуществующие автомобили. Он обманул около 26 потенциальных клиентов. Они так и не получили обещанные машины, а он потратил деньги на собственные нужды. Речь идет о более чем 9 миллионах гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кража полиция Днепр
Пообещали государственную помощь: в Житомирской области у женщины украли деньги аферисты
06 августа 2025, 22:35
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Во многих населенных пунктах Донбасса началась принудительная эвакуация
08 августа 2025, 21:22
Кабмин уволил с должности одного из топ-чиновников
08 августа 2025, 20:56
Суд арестовал активы Жеваго из-за долга перед Нацбанком
08 августа 2025, 20:42
В Днепре женщина подала в суд на соседа из-за забора: что произошло
08 августа 2025, 20:20
Сегодня РФ около 40 раз атаковала Днепропетровщину
08 августа 2025, 20:15
В Одесской области 12-летний мальчик устроил ДТП на мотоцикле
08 августа 2025, 19:41
В Запорожье начали эвакуацию осужденных
08 августа 2025, 19:11
В Украине не будут вводить санкции против российских издательств
08 августа 2025, 18:59
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
08 августа 2025, 18:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »