Фото: Нацполиция

О подозрении сообщили жителю Днепра из-за кражи банковской карты. С чужими деньгами мужчина сходил по магазинам и накупил себе разных товаров

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

1 июля в Индустриальном районе Днепра мужчина завладел чужой банковской картой. После этого он отправился по магазинам. Вор воспользовался бесконтактной оплатой. Известно, что он накупил себе разные товары на почти 17 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний днепрянин. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили афериста, продававшего несуществующие автомобили. Он обманул около 26 потенциальных клиентов. Они так и не получили обещанные машины, а он потратил деньги на собственные нужды. Речь идет о более чем 9 миллионах гривен.