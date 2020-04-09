Коронавирус в Житомирской области: за сутки двое умерших
Об этом сообщила пресс-служба Житомирского облсовета, передает RegioNews.
Известно, что трое больных с Бердичевского района, еще один из Житомира.
По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, один из больных, - парень в возрасте 27 лет, вернувшийся из Польши.
По состоянию на 9 апреля в области также зафиксировано два летальных случая от коронавируса, в Радомышльском и Бердичевском районах.
Как сообщила заместитель руководителя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, умерла 81-летняя женщина, которая заболела в конце марта, а за помощью обратилась несколько дней назад.
Кроме того, в области зафиксирован рост числа подозрений на наличие коронавируса.
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Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными коронавирусом.
1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.
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