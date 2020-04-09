08:58  09 апреля
Ситуация на Донбассе: утром боевики обстреляли защитников Красногоровки и Новомихайловки
08:37  09 апреля
Пасха во время карантина: в МВД определили формат праздника
10:49  09 апреля
Рада перенесла внеочередное заседание
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2020, 16:00 11

Коронавирус в Житомирской области: за сутки двое умерших

Читайте також
українською мовою
09 апреля 2020, 16:00 11
Читайте також українською мовою
В четверг, 9 апреля в Житомирской области зафиксировано 4 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19
Фото: flickr
В четверг, 9 апреля в Житомирской области зафиксировано 4 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского облсовета, передает RegioNews.

Известно, что трое больных с Бердичевского района, еще один из Житомира.

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, один из больных, - парень в возрасте 27 лет, вернувшийся из Польши.

По состоянию на 9 апреля в области также зафиксировано два летальных случая от коронавируса, в Радомышльском и Бердичевском районах.

Как сообщила заместитель руководителя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, умерла 81-летняя женщина, которая заболела в конце марта, а за помощью обратилась несколько дней назад.

Кроме того, в области зафиксирован рост числа подозрений на наличие коронавируса.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными коронавирусом.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.


коронавирус карантин Житомирская область Радомышль Сергей Сухомлин
В Киеве коронавирусом заболели уже 335 человек - Кличко
09 апреля 2020, 14:54
Все тайно перепроверили: главный санврач Ляшко уверен в результатах тестов на коронавирус в Николаеве
09 апреля 2020, 13:45
Ермак не отпустил Офис президента на удаленную работу
09 апреля 2020, 13:38
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:01
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Ярослава Гресь
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Все блоги »
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах
08 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »