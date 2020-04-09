Все тайно перепроверили: главный санврач Ляшко уверен в результатах тестов на коронавирус в Николаеве

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока нет оснований не доверять результатам тестов на коронавирус, сделанных в Николаевском областном лабораторном центре

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока нет оснований не доверять результатам тестов на коронавирус, сделанных в Николаевском областном лабораторном центре

Об этом он заявил после визита в лабораторный центр, что на Намыве, сообщает RegioNews.

Так, по словам Ляшко, Николаевская областная лаборатория сегодня готова делать по 500 тестов ПЦР в сутки. Кроме того, он удовлетворен оснащением центра.

"Сегодня я поговорил с работниками лаборатории. Мне показали две лаборатории, показали перспективный план разворачивания мощностей даже в этой лаборатории, плюс специалисты четко знают, где можно дополнительно усиливать и увеличивать количество тестов. Поэтому это меня удовлетворило. Сейчас будем смотреть другие алгоритмы. С чего мы начали – лаборатория готова к проведению 500 исследованиям в сутки, обеспечена аппликаторами, исследовательскими материалами, обеспечена средствами индивидуальной защиты", - сообщил он.

Также главный санитарный врач заверил, что тесты в этой лаборатории достоверны. Чтобы в этом убедится было проведено "спецоперацию". Предварительно в одной из больниц в Николаеве собрали анализы у пациентов с пневмонией и направили их в другую лабораторию за пределами области. Результаты на коронавирус также был негативными.

"Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением, к семейному врачу, в скорую медпомощь, к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы, а также посмотрим учреждения, которые определены для больных с коронавирусным заболеванием. Посмотрим их обеспечение средствами индивидуальной защиты, аппаратами, которые нужны для проведения реанимационных мер", - рассказал он.

Также он подчеркнул, что работники лаборатории получили зарплату и будут предприняты меры, чтобы им выплатили доплаты в размере 300% , предусмотренные Кабмином.

Ляшко планирует посетить еще ряд других медучреждений города и области, после чего состоится итоговая встреча с главой областной госадминистрации Александром Стадником и главой областного совета Викторией Москаленко.

Напомним, что в Николаевской области до сих пор нет заболевших коронавирусом. В связи с этим в Министерстве здравоохранения Украины заинтересовались Николаевской областью и отправились туда с проверкой.