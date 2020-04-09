Все тайно перепроверили: главный санврач Ляшко уверен в результатах тестов на коронавирус в Николаеве
Об этом он заявил после визита в лабораторный центр, что на Намыве, сообщает RegioNews.
Так, по словам Ляшко, Николаевская областная лаборатория сегодня готова делать по 500 тестов ПЦР в сутки. Кроме того, он удовлетворен оснащением центра.
"Сегодня я поговорил с работниками лаборатории. Мне показали две лаборатории, показали перспективный план разворачивания мощностей даже в этой лаборатории, плюс специалисты четко знают, где можно дополнительно усиливать и увеличивать количество тестов. Поэтому это меня удовлетворило. Сейчас будем смотреть другие алгоритмы. С чего мы начали – лаборатория готова к проведению 500 исследованиям в сутки, обеспечена аппликаторами, исследовательскими материалами, обеспечена средствами индивидуальной защиты", - сообщил он.
Также главный санитарный врач заверил, что тесты в этой лаборатории достоверны. Чтобы в этом убедится было проведено "спецоперацию". Предварительно в одной из больниц в Николаеве собрали анализы у пациентов с пневмонией и направили их в другую лабораторию за пределами области. Результаты на коронавирус также был негативными.
"Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением, к семейному врачу, в скорую медпомощь, к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы, а также посмотрим учреждения, которые определены для больных с коронавирусным заболеванием. Посмотрим их обеспечение средствами индивидуальной защиты, аппаратами, которые нужны для проведения реанимационных мер", - рассказал он.
Также он подчеркнул, что работники лаборатории получили зарплату и будут предприняты меры, чтобы им выплатили доплаты в размере 300% , предусмотренные Кабмином.
Ляшко планирует посетить еще ряд других медучреждений города и области, после чего состоится итоговая встреча с главой областной госадминистрации Александром Стадником и главой областного совета Викторией Москаленко.
Напомним, что в Николаевской области до сих пор нет заболевших коронавирусом. В связи с этим в Министерстве здравоохранения Украины заинтересовались Николаевской областью и отправились туда с проверкой.
- 17:03 09 апреля В Киевской области карантин могут продлить до осени
- 16:50 09 апреля В Днепропетровской области 6 новых случаев COVID-19
- 16:24 09 апреля На Закарпатье 100 медиков районной больницы отправили на самоизоляцию
- 16:00 09 апреля Коронавирус в Житомирской области: за сутки двое умерших
- 15:37 09 апреля В Харьковской области разоблачили четырех полицейских, которые "крышевали" вырубку лесов
- 15:12 09 апреля Зеленский пригрозил аптекам за отсутствие масок
- 13:01 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка