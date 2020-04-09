Ермак не отпустил Офис президента на удаленную работу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова "Главкому".
"Глава Офиса решил, что работать дистанционно не будем", – отметил Сергей Трофимов.
По его словам, часть сотрудников разделили на группы, которые могут чередоваться.
"Потому что дело не в коронавирусе, а в нагрузке. Много информации нужно обработать, нужно делать аналитику, готовить президента, ставить задачи, их контролировать. Людям просто нужно отдыхать и переключаться", – рассказал Трофимов.
Он также добавил, что при планировании работы обращают внимание на то, входят ли домашние коллег в группу риска, например, беременная жена или пожилые родители.
Еще год назад Сергей Трофимов работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство. Сейчас же он занимается подбором кадров, которые Киев отправляет руководить областными и районными администрациями.
Также стоит отметить, что уже восемь народных депутатов Украины заболели коронавирусом и среди них есть несколько представителей партии "Слуга народа”.
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