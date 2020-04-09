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09 апреля 2020, 13:38 10

Ермак не отпустил Офис президента на удаленную работу

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09 апреля 2020, 13:38 10
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В аппарате Офиса президента сейчас все работают. На Банковую также приходят депутаты из партии "Слуга народа", но в масках
Фото: Главком
В аппарате Офиса президента сейчас все работают. На Банковую также приходят депутаты из партии "Слуга народа", но в масках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова "Главкому".

"Глава Офиса решил, что работать дистанционно не будем", – отметил Сергей Трофимов.

По его словам, часть сотрудников разделили на группы, которые могут чередоваться.

"Потому что дело не в коронавирусе, а в нагрузке. Много информации нужно обработать, нужно делать аналитику, готовить президента, ставить задачи, их контролировать. Людям просто нужно отдыхать и переключаться", – рассказал Трофимов.

Он также добавил, что при планировании работы обращают внимание на то, входят ли домашние коллег в группу риска, например, беременная жена или пожилые родители.

Еще год назад Сергей Трофимов работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство. Сейчас же он занимается подбором кадров, которые Киев отправляет руководить областными и районными администрациями.

Также стоит отметить, что уже восемь народных депутатов Украины заболели коронавирусом и среди них есть несколько представителей партии "Слуга народа”.


Андрей Ермак коронавирус Офис президента Слуга народа Сергей Трофимов
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