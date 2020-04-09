Ермак не отпустил Офис президента на удаленную работу

В аппарате Офиса президента сейчас все работают. На Банковую также приходят депутаты из партии "Слуга народа", но в масках

Фото: Главком

В аппарате Офиса президента сейчас все работают. На Банковую также приходят депутаты из партии "Слуга народа", но в масках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова "Главкому". "Глава Офиса решил, что работать дистанционно не будем", – отметил Сергей Трофимов. По его словам, часть сотрудников разделили на группы, которые могут чередоваться. "Потому что дело не в коронавирусе, а в нагрузке. Много информации нужно обработать, нужно делать аналитику, готовить президента, ставить задачи, их контролировать. Людям просто нужно отдыхать и переключаться", – рассказал Трофимов. Он также добавил, что при планировании работы обращают внимание на то, входят ли домашние коллег в группу риска, например, беременная жена или пожилые родители. Еще год назад Сергей Трофимов работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство. Сейчас же он занимается подбором кадров, которые Киев отправляет руководить областными и районными администрациями. Также стоит отметить, что уже восемь народных депутатов Украины заболели коронавирусом и среди них есть несколько представителей партии "Слуга народа”.

.