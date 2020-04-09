В Киеве коронавирусом заболели уже 335 человек - Кличко

По состоянию на четверг, 9 апреля во Киеве обнаружили 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19, это в три раза больше по сравнению с предыдущими днями

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По состоянию на четверг, 9 апреля во Киеве обнаружили 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19, это в три раза больше по сравнению с предыдущими днями

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews. По его словам, заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет и 6-месячный ребенок. Кличко отметил, что среди больных двое медиков, а также 26 монахов Киево-Печерской лавры, в том числе митрополит Павел, который ранее критиковал украинскую власть за введение карантина. Больше всего больных за сутки обнаружили в Печерском районе (30 человек), по два - в Дарницкий и Деснянском, 4 в Днепровском и по одному - в Оболонском, Соломенском и Шевченковском. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется). Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется). По состоянию на утро 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 224 новых случая.

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