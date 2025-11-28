Россия под видом отдыха хочет вывезти 400 детей из Запорожской области

Фото: ЦНС

Российские оккупанты планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

На захваченных территориях российские "администрации" объявили о программе "отдыха" для детей из Запорожской области: до конца года более 400 несовершеннолетних должны побывать в Ярославской области.

По версии окупантов, программа якобы включает прогулки по Волге, спортивные активности и посещение музеев. Однако, по данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.

Аналитики Центра подчеркивают, что такие поездки проходят без прозрачности и механизмов контроля: родители не могут влиять на организацию "обменов", международные гуманитарные организации не получают доступа, а российская сторона представляет это как туристические программы, не объясняя правовых оснований для перемещения несовершеннолетних.

"Такие "обмены" – очередной элемент политики интеграции оккупированных территорий в российское пространство. Под видом поездок происходит отрыв детей от семейной среды, создание условий для идеологического влияния и постепенное привыкание к российским институтам", – отмечают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС подчеркивают, что фактически Россия продолжает использовать детей как часть более широкой стратегии формирования лояльности к государству-агрессору, прикрывая принудительные практики на языке "туризма" и "культурного обмена".

Напомним, недавно Украина вернула еще одну группу детей по оккупации. Среди них 11-летний мальчик, который четыре года не выходил из дома, чтобы его не обнаружили оккупанты.