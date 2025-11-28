11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 11:20

Россия под видом отдыха хочет вывезти 400 детей из Запорожской области

28 ноября 2025, 11:20
Читайте також українською мовою
Фото: ЦНС
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

На захваченных территориях российские "администрации" объявили о программе "отдыха" для детей из Запорожской области: до конца года более 400 несовершеннолетних должны побывать в Ярославской области.

По версии окупантов, программа якобы включает прогулки по Волге, спортивные активности и посещение музеев. Однако, по данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.

Аналитики Центра подчеркивают, что такие поездки проходят без прозрачности и механизмов контроля: родители не могут влиять на организацию "обменов", международные гуманитарные организации не получают доступа, а российская сторона представляет это как туристические программы, не объясняя правовых оснований для перемещения несовершеннолетних.

"Такие "обмены" – очередной элемент политики интеграции оккупированных территорий в российское пространство. Под видом поездок происходит отрыв детей от семейной среды, создание условий для идеологического влияния и постепенное привыкание к российским институтам", – отмечают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС подчеркивают, что фактически Россия продолжает использовать детей как часть более широкой стратегии формирования лояльности к государству-агрессору, прикрывая принудительные практики на языке "туризма" и "культурного обмена".

Напомним, недавно Украина вернула еще одну группу детей по оккупации. Среди них 11-летний мальчик, который четыре года не выходил из дома, чтобы его не обнаружили оккупанты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область оккупанты россияне дети украинцы война идеология влияние
Россияне атаковали дроном пожарную часть в Запорожье
28 ноября 2025, 10:26
РФ атаковала Украину баллистической ракетой и 72 ударными БпЛА: как отработала ПВО
28 ноября 2025, 09:18
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: есть повреждения
28 ноября 2025, 07:54
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки
28 ноября 2025, 15:25
В Харькове в результате российских обстрелов пострадал ребенок
28 ноября 2025, 14:55
В Черниговской области остановили мотоциклиста с рекордным уровнем алкоголя в крови
28 ноября 2025, 14:41
В Днепре женщину судили из-за заработка на вебкам: чем все завершилось
28 ноября 2025, 14:40
На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте
28 ноября 2025, 14:16
В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 14:12
В Тернополе опознали тело 73-летнего мужчины: подтвержденных погибших – 35
28 ноября 2025, 13:39
Слабое звено в переговорах: как репутация влияет на безопасность государства
28 ноября 2025, 13:27
В Тернопольской области мужчина погиб, когда его придавила собственная машина
28 ноября 2025, 13:23
НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку: Зеленского предупредили – СМИ
28 ноября 2025, 13:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »