18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 19:21

Россияне снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Запорожской области

27 ноября 2025, 19:21
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Гуляйпольском направлении российские захватчики убили пятерых попавших в плен украинских защитников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что россияне расстреляли пленных воинов ВСУ утром 27 ноября на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Под процессуальным руководством руководства прокуратуры Запорожской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением", – отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло с занимаемых позиций, что позволило врагу зайти с фланга.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Гуляйполе расстрел армия РФ война
Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу
27 ноября 2025, 11:45
Обещал квадрокоптер, прислал книги: в Запорожье аферист обманул военного
27 ноября 2025, 10:55
Массированные удары по Запорожской области: ранена женщина, повреждены сотни домов
27 ноября 2025, 07:24
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый украинский фильм превзошел "Антарктиду" Птушкина: новая лента собрала более 8 миллионов
27 ноября 2025, 19:30
ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении
27 ноября 2025, 19:09
Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ
27 ноября 2025, 18:57
В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 28 ноября
27 ноября 2025, 18:49
Враг атаковал три района Днепропетровщины дронами и КАБами: разрушены дома, авто и АЗС
27 ноября 2025, 18:48
Украина импортировала тракторов более чем на 700 миллионов долларов
27 ноября 2025, 18:30
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 18:29
На Софиевской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны
27 ноября 2025, 18:26
8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса
27 ноября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »