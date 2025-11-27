Россияне снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Запорожской области

иллюстративное фото: из открытых источников

На Гуляйпольском направлении российские захватчики убили пятерых попавших в плен украинских защитников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что россияне расстреляли пленных воинов ВСУ утром 27 ноября на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Под процессуальным руководством руководства прокуратуры Запорожской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением", – отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло с занимаемых позиций, что позволило врагу зайти с фланга.