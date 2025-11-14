Обещают "работу рядом с домом": как россияне на оккупированных территориях заманивают украинцев в армию РФ

Фото из открытых источников

На оккупированных территориях (в частности, в Запорожской области) оккупанты пытаются привлечь местных жителей в российскую армию. Журналисты рассказали, что именно россияне обещают людям

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам журналистов, оккупанты обещают стабильную работу и службу "рядом с домом". Жителям оккупированного Мелитополя оккупанты говорят о якобы мирных специальностях и высоких выплатах.

В частности, оккупационные администрации распространяют объявления о наборе поваров, пекарей, строителей, водителей, кладовщиков, сварщиков и даже музыкантов. Вербовщики обещают, что служба будет проходить в Мелитопольском районе и "опыт не нужен".

При этом условия, предлагаемые людям, полностью совпадают с контрактами для участия в боевых действиях. То есть, это означает дальнейшую переброску новобранцев на фронт. Кроме того, параллельно производят принудительную мобилизацию. Отмечается, что многие на оккупированных территориях боятся выходить на улицы.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.