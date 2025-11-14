17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 22:35

Обещают "работу рядом с домом": как россияне на оккупированных территориях заманивают украинцев в армию РФ

14 ноября 2025, 22:35
Фото из открытых источников
На оккупированных территориях (в частности, в Запорожской области) оккупанты пытаются привлечь местных жителей в российскую армию. Журналисты рассказали, что именно россияне обещают людям

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам журналистов, оккупанты обещают стабильную работу и службу "рядом с домом". Жителям оккупированного Мелитополя оккупанты говорят о якобы мирных специальностях и высоких выплатах.

В частности, оккупационные администрации распространяют объявления о наборе поваров, пекарей, строителей, водителей, кладовщиков, сварщиков и даже музыкантов. Вербовщики обещают, что служба будет проходить в Мелитопольском районе и "опыт не нужен".

При этом условия, предлагаемые людям, полностью совпадают с контрактами для участия в боевых действиях. То есть, это означает дальнейшую переброску новобранцев на фронт. Кроме того, параллельно производят принудительную мобилизацию. Отмечается, что многие на оккупированных территориях боятся выходить на улицы.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
