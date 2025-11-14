Иллюстративное фото

В рамках программы Bring Kids Back UA удалось спасти из оккупации 17-летнего парня. Он жил под постоянным давлением россиян

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Отмечается, что российские военные регулярно ходили по домам и проверяли документы. Они проводили обыски и допросы. У ребенка был риск мобилизации в российскую армию. Кроме того, он учился онлайн в украинском колледже: при том говорить на украинском в его населенном пункте было опасно.

"Благодарен Украинской сети за права ребенка и благотворительному фонду "Хуманити" за их помощь в спасении семьи", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.