Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Харьковской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState, сообщает RegioNews.

Враг оккупировал Степную Новоселовку, а также продвинулся вблизи Сладкого и Новоуспеновского.

Ранее мы сообщали о том, что российские войска прорвали границу в Харьковской области. Кроме того, россияне недавно немного продвинулись в Волчанске.