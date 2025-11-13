Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Харьковской области
Армия РФ оккупировала село Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области
Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState, сообщает RegioNews.
Враг оккупировал Степную Новоселовку, а также продвинулся вблизи Сладкого и Новоуспеновского.
Ранее мы сообщали о том, что российские войска прорвали границу в Харьковской области. Кроме того, россияне недавно немного продвинулись в Волчанске.
