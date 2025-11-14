Обіцяють "роботу поряд із домом": як росіяни на окупованих територіях заманюють українців в армію РФ

Фото з відкритих джерел

На окупованих територіях (зокрема, в Запорізькій області) окупанти намагаються залучити місцевих жителів до російської армії. Журналісти розповіли, що саме росіяни обіцяють людям

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами журналістів, окупанти обіцяють стабільну роботу і службу "поряд з домом". Жителям окупованого Мелітополя окупанти говорять про нібито мирні спеціальності та високі виплати.

Зокрема, окупаційні адміністрації поширюють оголошення про набір кухарів, пекарів, будівельників, водіїв, комірників, зварювальників та навіть музикантів. Вербувальники обіцяють, що служба проходитиме в Мелітопольському районі й "досвід не потрібен".

При цьому умови, які пропонують людям, повністю збігаються з контрактами для участі в бойових діях. Тобто, це означає подальше перекидання новобранців на фронт. Крім того, паралельно проводять примусову мобілізацію. Зазначається, що чимало людей на окупованих територіях бояться виходити на вулиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.