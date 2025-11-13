00:30  13 ноября
Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала об отце-военном
22:15  12 ноября
В Полтаве женщину сбил насмерть грузовик: полиция расследует ДТП
14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2025, 07:08

Оккупанты захватили два населенных пункта на Запорожье и продвинулись на востоке – DeepState

13 ноября 2025, 07:08
Читайте також українською мовою
Карта Deep State
Читайте також
українською мовою

В ночь на 13 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополья и Яблоково в Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deepstate.

Также известно о продвижении российских подразделений вблизи Владимировки и Котлиного в Донецкой области, а возле населенного пункта Дачное – на границе Днепропетровской области.

В то же время в Запорожском направлении Силы обороны Украины провели успешные локальные контрнаступательные действия. Украинским подразделениям удалось отбросить противника от позиций вблизи Шахово.

Напомним, по данным СМИ, украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально. В городе находится более 300 российских военных. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска и попытаться оцепить агломерацию.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Донецкая область Днепропетровская область DeepState война российская армия оккупанты оккупация Силы оборони
Суд оправдал российского военного по делу о мародерстве в Бородянке Киевской области
12 ноября 2025, 19:28
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 12:38
Оккупанты продвинулись на Запорожье: захвачены три населенных пункта – Сырский
12 ноября 2025, 07:07
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Полтавщине разоблачили нелегальный бизнес на вейпах: оборот более 2 млн грн
13 ноября 2025, 08:06
На ВОТ Херсонщины россияне отказывают местным в лечении – активисты
13 ноября 2025, 07:23
"Он понимает, что такое тело": актриса Наталья Денисенко рассказала, почему показывала 8-летнему сыну свои фото для Playboy
13 ноября 2025, 01:30
Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала об отце-военном
13 ноября 2025, 00:30
Актер-военный Андрей Фединчик показал, как проходит реабилитацию – его посетила и бывшая жена с сыном
12 ноября 2025, 23:30
Фигуранта пленок НАБУ Пушкаря изъяли из списка участников конференции в Варшаве
12 ноября 2025, 22:45
На Волыни расследуют хищение средств на песке, украденных в Укрзализныце: "заработали" миллионы гривен
12 ноября 2025, 22:45
Переименование Минобороны США в Министерство войны может обойтись в $2 млрд — NBC News
12 ноября 2025, 22:26
В Полтаве женщину сбил насмерть грузовик: полиция расследует ДТП
12 ноября 2025, 22:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »