Карта Deep State

В ночь на 13 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополья и Яблоково в Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deepstate.

Также известно о продвижении российских подразделений вблизи Владимировки и Котлиного в Донецкой области, а возле населенного пункта Дачное – на границе Днепропетровской области.

В то же время в Запорожском направлении Силы обороны Украины провели успешные локальные контрнаступательные действия. Украинским подразделениям удалось отбросить противника от позиций вблизи Шахово.

Напомним, по данным СМИ, украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально. В городе находится более 300 российских военных. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска и попытаться оцепить агломерацию.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области.