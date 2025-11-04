Фото из открытых источников

На оккупированных территориях россияне продолжают оказывать давление на детей пропагандой. Движение сопротивления "Желтая лента" рассказало, что включают в школах вместо обычного звонка

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты движения сопротивления "Желтая лента" рассказали, что на временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты навязывают детям свою идеологию. Традиционные школьные звонки заменяют пропагандистскими песнями.

"Композиции вместо звонков выбраны следующие: "Братья мои", "Мы едины! Непобедимые!", "Матушка Россия", "Милая Россия", "Флаг моего государства", – говорят активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.