Ежедневно в 09:00: Рада закрепила минуту молчания на законодательном уровне

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews.

В пояснительной записке отмечают, что ежедневная минута молчания должна стать "важным ритуалом благодарности, уважения и памяти", который консолидирует общество, формирует культуру памяти и укрепляет чувство единства и национальной идентичности в условиях войны.

Также сообщения о минуте молчания должны распространяться через СМИ независимо от формы собственности и через системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Как известно, ежедневно в 9:00 в Украине действует общенациональная минута молчания для памяти погибших в результате российско-украинской войны. Она установлена указом президента Владимира Зеленского №143/2022 от 16 марта 2022 года.