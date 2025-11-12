Фото: Телеграмм/INSIDER UA

Впервые в Украине суд оправдал российского военного за мародерство во время оккупации Киевской области, однако прокуратура обжалует приговор

Об этом сообщает издание Ґрати, передает RegioNews.

30 октября Бородянский районный суд Киевской области вынес оправдательный приговор 38-летнему Евгению Мурзинцеву, военному Росгвардии. Он обвинялся в ограблениях во время оккупации Киевской области весной 2022 года. Это первый случай, когда в Украине оправдали российского солдата за нарушение законов и обычаев войны в Киевской области.

Согласно материалам дела, Мурзинцев служил в воинской части 6720 – 656 полка оперативного назначения Сибирского округа Росгвардии. Его подразделение находилось в Бучанском районе Киевской области до 31 марта 2022 года. Согласно утверждению обвинения, во время оккупации села Блиставица, которая началась 27 февраля, военный якобы проник в дом местной жительницы Натальи Топоренко и украл ее личное имущество: электроинструменты, видеокамеру, жесткий диск, одежду и золотые украшения. После отступления с Киевщины Мурзинцев, по версии следствия, отправил вещи по почте в Россию – общим весом 24 килограмма.

Сторона обвинения отмечала, что такие действия являются мародерством и нарушают Женевскую конвенцию. Впрочем, суд не нашел достаточных доказательств того, что именно Мурзинцев украл имущество жительницы Блиставицы и признал его невиновным. Следствие и суд проходили заочно, поскольку с лета 2022 года военный находится в международном розыске.

Офис Генерального прокурора Украины уже заявил о намерении оспорить приговор. Прокуратура настаивает на 10 годах заключения Мурзинцева по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. В Украине это дело вызвало широкий резонанс, ведь впервые военный РФ получил оправдательный приговор за преступления во время оккупации Киевской области.

