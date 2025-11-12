14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 12:38

Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины

12 ноября 2025, 12:38
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" фермеру из Херсонщины Александру Гордиенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Президента Украины.

Известно, что мужчина самостоятельно разминировал поля и сбивал русские дроны.

"За гражданское мужество, героическое служение Украинскому народу, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ГОРДИЕНКО Александру Дмитриевичу – председателю Общественной организации (посмертно)", – говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Рада поддержала присвоение звания Героя Украины погибшему фермеру из Херсона Александру Гордиенко. Мужчина погиб 5 сентября. Его автомобиль атаковал русский дрон.

