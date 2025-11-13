Окупанти захопили два населені пункти на Запоріжжі та просунулися на сході – DeepState

Мапа Deep State

У ніч на 13 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deepstate.

Також відомо про просування російських підрозділів поблизу Володимирівки та Котлиного в Донецькій області, а біля населеного пункту Дачне – на межі Дніпропетровської області.

Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони України провели успішні локальні контрнаступальні дії. Українським підрозділам вдалося відкинути противника від позицій поблизу Шахового.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально. У місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.

Раніше повідомлялося, що Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області.