07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
00:30  13 листопада
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла про батька-військового
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 07:08

Окупанти захопили два населені пункти на Запоріжжі та просунулися на сході – DeepState

13 листопада 2025, 07:08
Читайте также на русском языке
Мапа Deep State
Читайте также
на русском языке

У ніч на 13 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deepstate.

Також відомо про просування російських підрозділів поблизу Володимирівки та Котлиного в Донецькій області, а біля населеного пункту Дачне – на межі Дніпропетровської області.

Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони України провели успішні локальні контрнаступальні дії. Українським підрозділам вдалося відкинути противника від позицій поблизу Шахового.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально. У місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.

Раніше повідомлялося, що Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Донецька область Дніпропетровська область DeepState війна російська армія окупанти окупація Сили оборони
Суд виправдав російського військового у справі про мародерство у Бородянці Київської області
12 листопада 2025, 19:28
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 12:38
Окупанти просунулися на Запоріжжі: захоплено три населені пункти – Сирський
12 листопада 2025, 07:07
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою
13 листопада 2025, 10:14
На Чернігівщині затримали 18-річного юнака за зґвалтування 13-річної дівчинки
13 листопада 2025, 09:56
Частина Корабельного району Херсона залишилася без світла через обстріли
13 листопада 2025, 09:54
На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника
13 листопада 2025, 09:49
У Києві накрили незаконне виробництво та збут алкоголю
13 листопада 2025, 09:38
На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною затримали групу втікачів
13 листопада 2025, 09:29
Дружина Чернишова намагалася сховати документи щодо скандального будівництва маєтків
13 листопада 2025, 09:25
На Київщині легковик вилетів у кювет та врізався в дерево: троє постраждалих
13 листопада 2025, 09:20
Довіра під наглядом: позиція уряду Німеччини після корупційного скандалу в Україні
13 листопада 2025, 09:09
Максим Козицький може очолити Міністерство енергетики
13 листопада 2025, 09:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »