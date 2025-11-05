Иллюстративное фото

Жители оккупированных регионов продолжают сопротивление. В частности, оставляют для оккупантов "послание"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Жители оккупированных городов и населённых пунктов в Запорожской и Херсонской областях продемонстрировали новые символы сопротивления. Это, в частности, плакаты, наклейки, ленты. Они появляются в Мелитополе, Новой Каховке и Геническом.

При этом участники движения сопротивления сокращают тиражи российских газет во временно оккупированных городах Запорожской и Херсонской областей.

"Генически, Новая Каховка и Мелитополь - это Украина", - отметили в "Желтой ленте".

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.