18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 22:15

На окупованому Запоріжжі окупанти змінюють назви магазинів: українська під забороною

11 листопада 2025, 22:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В окупованому на Запоріжжі місті масово змінюють назви магазинів. Українські вивіски замінюють на написи російською мовою

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Такі фото були зроблені в окупованому Мелітополі. На вивісках масово з'являються нові написи: замість старих написів українською мовою магазини називають тепер "шашличками", "матрьошками" і навіть "Zетками".

Українські літери "і" та "ї" повністю прибирають. Зокрема, на проспекті Богдана Хмельницького з’явився магазин із промовистою назвою "Не слипнется".

Журналісти розповіли, що за написи українською мовою штрафують. При цьому написи англійською мовою у місті дозволяють.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація Запорізька область
На окупованому Запоріжжі вчитель став професором та просуває "русский мир" серед студентів
07 листопада 2025, 16:35
На окупованій території Запорізької області люди показали нові символи спротиву
05 листопада 2025, 16:55
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
"Я дізналася, що таке магія тіктоку": ведуча Маша Єфросиніна розповіла про скандал з Волошиним через Анну Трінчер
11 листопада 2025, 23:30
Уряд не підтримав підвищення зарплат вчителям: що відомо
11 листопада 2025, 22:59
Венесуела готується до партизанської війни у разі атаки США — Reuters
11 листопада 2025, 22:39
Хотіли фото з патрульним авто: на Рівненщині судили двох чоловіків за п'яну фотосесію
11 листопада 2025, 22:35
Журналісти "Схем" розкрили особи фігурантів гучної справи "Мідас" - фото
11 листопада 2025, 22:26
САП заявила про нібито вплив Міндіча на Умєрова: секретар РНБО дав пояснення
11 листопада 2025, 21:54
У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці
11 листопада 2025, 21:27
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
11 листопада 2025, 20:58
Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи
11 листопада 2025, 20:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »