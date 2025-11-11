Фото з відкритих джерел

В окупованому на Запоріжжі місті масово змінюють назви магазинів. Українські вивіски замінюють на написи російською мовою

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Такі фото були зроблені в окупованому Мелітополі. На вивісках масово з'являються нові написи: замість старих написів українською мовою магазини називають тепер "шашличками", "матрьошками" і навіть "Zетками".

Українські літери "і" та "ї" повністю прибирають. Зокрема, на проспекті Богдана Хмельницького з’явився магазин із промовистою назвою "Не слипнется".

Журналісти розповіли, що за написи українською мовою штрафують. При цьому написи англійською мовою у місті дозволяють.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.