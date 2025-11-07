17:51  07 ноября
07 ноября 2025, 16:35

На оккупированном Запорожье учитель стал профессором и продвигает "русский мир" среди студентов

07 ноября 2025, 16:35
Фото: ria-m.tv
На оккупированном Запорожье учитель перешел на сторону россиян. Он поддержал псевдореферендум и пошел "на повышение"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Сергей Гуров, местный коллаборант в Мелитополе, стал профессором в увлеченном университете. Теперь он активно распространяет кремлевскую пропаганду среди студентов. В частности, он принимает участие в мероприятиях, где читает лекции для молодежи и курсантов оккупационных структур о так называемом "русском мире" и "традиционных ценностях". В своих выступлениях он откровенно оправдывает имперские амбиции России и агрессию против Украины.

После оккупации учитель быстро перешел на сторону россиян. Он поддержал псевдореферендум, получил звание "профессора" и выиграл конкурс "Лидеры возрождения" с премией в миллион рублей.

В частности, коллаборант принял участие в образовательной программе "Время действовать", где выступил перед сотней так называемых "лидеров Донбасса и Новороссии". Его выступление было на тему "анализ концепции русской цивилизации и ее практическое применение в управленческой работе".

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

