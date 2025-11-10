На Запорожье и Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию детей из прифронтовых районов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Запорожской области готовят обязательную эвакуацию детей с родителями из отдельных населенных пунктов, а также эвакуацию подопечных из учреждений институционального ухода, расположенных примерно в 50 километрах от линии боевого столкновения

Об этом сообщает RegioNews.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий при Министерстве развития общин и территорий.

Аналогичное решение касается и некоторых населенных пунктов Днепропетровской области.

В Минразвитии отметили, что эвакуация будет проводиться с учетом безопасности, медицинских показаний и надлежащего сопровождения детей и лиц, нуждающихся в уходе из опасных районов области.

Справка: С 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий Украины эвакуированы в более безопасные области около 124 тысяч человек. Среди них более 14,5 тысячи детей и более 4 тысяч человек с ограниченной мобильностью.

Кроме того, в Украине работают 20 транзитных центров в нескольких регионах. Больше всего их в Днепропетровской области – восемь.

Пять транзитных центров функционируют в Сумской области, два – в Харьковской, три – на Волыни, один – в Николаеве и один – в Запорожье.

Напомним, в городе Покровск в Донецкой области находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна из-за сложной безпековой ситуации. Сейчас за город ведутся тяжелые бои.

Читайте также: Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей