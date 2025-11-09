Фото: Национальная полиция Украины

В нескольких районах Днепропетровщины зафиксированы новые разрушения в результате массированных атак российских дронов и артиллерии, среди пострадавших гражданские

Последствия вражеских атак обнародовала Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области минувшие сутки снова прошли под обстрелами. Вражеские атаки зафиксированы сразу в нескольких районах – Синельниковском, Никопольском и Павлоградском. О последствиях сообщили следователи, задокументировавшие очередные факты разрушений, вызванных армией рф.

Повреждены десятки частных домов и инфраструктура

Согласно информации правоохранителей, в Синельниковском районе удар беспилотника пришелся по территории Маломихайловской громады. В результате атаки ранения получил 75-летний мужчина. Поврежден частный дом, гараж и легковой автомобиль. Кроме того, под обстрел попала Васильковская громада – разрушена часть производственных помещений предприятия, жилье местных жителей, транспорт и элементы инфраструктуры.

Спасатели работают на местах обстрелов

В Никопольском районе оккупанты выпустили более 30 снарядов по мирным территориям. Взрывами повреждено более десятка частных домовладений, хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Следователи задокументировали все факты разрушений для дальнейшей оценки ущерба и открытия уголовных производств по фактам военных преступлений.

В Павлограде в результате очередной атаки беспилотника повреждены жилой дом, подсобные сооружения и объект критической инфраструктуры. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в Днепре объявили двухдневный траур по жертвам российского обстрела многоэтажного дома, во время которого погибли три человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек.