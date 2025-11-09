16:52  09 ноября
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
15:54  09 ноября
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией
13:53  09 ноября
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2025, 14:36

В полиции показали последствия атак на Днепропетровщине: более 30 ударов и раненый гражданский

09 ноября 2025, 14:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В нескольких районах Днепропетровщины зафиксированы новые разрушения в результате массированных атак российских дронов и артиллерии, среди пострадавших гражданские

Последствия вражеских атак обнародовала Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области минувшие сутки снова прошли под обстрелами. Вражеские атаки зафиксированы сразу в нескольких районах – Синельниковском, Никопольском и Павлоградском. О последствиях сообщили следователи, задокументировавшие очередные факты разрушений, вызванных армией рф.

Повреждены десятки частных домов и инфраструктура

Согласно информации правоохранителей, в Синельниковском районе удар беспилотника пришелся по территории Маломихайловской громады. В результате атаки ранения получил 75-летний мужчина. Поврежден частный дом, гараж и легковой автомобиль. Кроме того, под обстрел попала Васильковская громада – разрушена часть производственных помещений предприятия, жилье местных жителей, транспорт и элементы инфраструктуры.

Спасатели работают на местах обстрелов

В Никопольском районе оккупанты выпустили более 30 снарядов по мирным территориям. Взрывами повреждено более десятка частных домовладений, хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Следователи задокументировали все факты разрушений для дальнейшей оценки ущерба и открытия уголовных производств по фактам военных преступлений.

В Павлограде в результате очередной атаки беспилотника повреждены жилой дом, подсобные сооружения и объект критической инфраструктуры. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в Днепре объявили двухдневный траур по жертвам российского обстрела многоэтажного дома, во время которого погибли три человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы Днепропетровская область пострадавшие разрушения последствия
Средняя зарплата в Украине превысила 26 тысяч гривен: где платят больше всего
09 ноября 2025, 14:18
Массовая атака БПЛА на Сумщине: около 15 дронов двигаются на Ромны
09 ноября 2025, 13:40
В Сумской области Renault протаранил Honda при объезде автобуса – трое травмированных
09 ноября 2025, 11:21
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Три дрона атаковали украинскую ТЭЦ на биомассе: опубликованы кадры с места происшествия
09 ноября 2025, 17:20
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
09 ноября 2025, 16:52
ВСУ остановили наступление РФ на востоке Запорожской области: зачистили Солодкое и Ровнополье
09 ноября 2025, 16:35
Смертельное ДТП на трассе "Киев–Чоп": погибла супружеская пара пенсионеров
09 ноября 2025, 16:07
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией
09 ноября 2025, 15:54
Зеленский подписал новые санкции: под ударом "кошелек" Путина и российские чиновники
09 ноября 2025, 15:19
Средняя зарплата в Украине превысила 26 тысяч гривен: где платят больше всего
09 ноября 2025, 14:18
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
09 ноября 2025, 13:53
Массовая атака БПЛА на Сумщине: около 15 дронов двигаются на Ромны
09 ноября 2025, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »