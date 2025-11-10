Россия ударила по Сумщине: горели склады и транспорт

Фото: ГСЧС Сумщины

Днем 9 ноября российские войска совершили массированную атаку по Роменской общине в Сумской области. В результате ударов возникли масштабные пожары – горели складские помещения и транспортные средства

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасателям пришлось работать сразу на четырех локациях. Взрывной волной повреждены многоквартирные и частные дома.

Из-за угрозы повторных обстрелов подразделения неоднократно вынуждены были приостанавливать работы и следовать в укрытие.

Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что враг продолжает системно атаковать гражданскую инфраструктуру области:

"Под ударами россиян – как приграничные общины, так и районы, расположенные вдали от границы".

В частности, в Великописаревской общине в результате удара дрона ранения получила 45-летняя женщина – ее госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

В Ковпаковском районе Сум повреждены жилые и нежилые здания, жителям оказывают помощь.

Напомним, накануне город Ромны на Сумщине подвергся массированной атаке беспилотников. По сообщениям мониторинговых групп, в направлении населенного пункта двигалось около 15 дронов. В городе были слышны взрывы и грохот.