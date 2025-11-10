Россия ударила по Сумщине: горели склады и транспорт
Днем 9 ноября российские войска совершили массированную атаку по Роменской общине в Сумской области. В результате ударов возникли масштабные пожары – горели складские помещения и транспортные средства
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Спасателям пришлось работать сразу на четырех локациях. Взрывной волной повреждены многоквартирные и частные дома.
Из-за угрозы повторных обстрелов подразделения неоднократно вынуждены были приостанавливать работы и следовать в укрытие.
Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что враг продолжает системно атаковать гражданскую инфраструктуру области:
"Под ударами россиян – как приграничные общины, так и районы, расположенные вдали от границы".
В частности, в Великописаревской общине в результате удара дрона ранения получила 45-летняя женщина – ее госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.
В Ковпаковском районе Сум повреждены жилые и нежилые здания, жителям оказывают помощь.
Напомним, накануне город Ромны на Сумщине подвергся массированной атаке беспилотников. По сообщениям мониторинговых групп, в направлении населенного пункта двигалось около 15 дронов. В городе были слышны взрывы и грохот.