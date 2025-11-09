Фото: иллюстративное

Об этом сообщает командующий Штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, передает RegioNews.

В Пологовском районе украинские штурмовые подразделения полностью зачистили населенные пункты Солодкое и Ровнополье. В то же время, продолжаются активные бои вблизи Полтавки и Успеновки, откуда враг пытался продвинуться в сторону Гуляйполя.

"Идут бои в населенных пунктах Полтавка и Успеновка. Противник пытался двигаться в сторону Гуляйполя. Благодаря слаженным действиям штурмовиков его продвижение было остановлено", – отметил Манько.

Украинские подразделения продолжают удерживать позиции в Успеновке и активно ведут оборону.

По словам полковника, Солодкое и Ровнополье уже очищены от окупантов, а работы на направлении остается много, ведь российские войска пытаются просачиваться в другие населенные пункты. Оккупанты одновременно накапливают силы и усиливают подразделения для возобновления штурмовых действий.

Согласно данным аналитического проекта DeepState, состоянием на 8 ноября РФ оккупировала Успеновку и Павловку, заблокировав украинские подразделения в Новониколаевке. Также зафиксирована активность диверсионных групп в Солодком и Ровнополье, что подтверждает высокий уровень угрозы на этом направлении.

