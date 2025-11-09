16:52  09 ноября
15:54  09 ноября
13:53  09 ноября
09 ноября 2025, 16:35

ВСУ остановили наступление РФ на востоке Запорожской области: зачистили Солодкое и Ровнополье

09 ноября 2025, 16:35
Фото: иллюстративное
Читайте також
Украинские штурмовые подразделения отразили попытки российских войск продвинуться на востоке Запорожской области, продолжаются бои в нескольких населенных пунктах

Об этом сообщает командующий Штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, передает RegioNews.

В Пологовском районе украинские штурмовые подразделения полностью зачистили населенные пункты Солодкое и Ровнополье. В то же время, продолжаются активные бои вблизи Полтавки и Успеновки, откуда враг пытался продвинуться в сторону Гуляйполя.

"Идут бои в населенных пунктах Полтавка и Успеновка. Противник пытался двигаться в сторону Гуляйполя. Благодаря слаженным действиям штурмовиков его продвижение было остановлено", – отметил Манько.

Украинские подразделения продолжают удерживать позиции в Успеновке и активно ведут оборону.

По словам полковника, Солодкое и Ровнополье уже очищены от окупантов, а работы на направлении остается много, ведь российские войска пытаются просачиваться в другие населенные пункты. Оккупанты одновременно накапливают силы и усиливают подразделения для возобновления штурмовых действий.

Согласно данным аналитического проекта DeepState, состоянием на 8 ноября РФ оккупировала Успеновку и Павловку, заблокировав украинские подразделения в Новониколаевке. Также зафиксирована активность диверсионных групп в Солодком и Ровнополье, что подтверждает высокий уровень угрозы на этом направлении.

Ранее сообщалось, президент Зеленский подписал новые "особые" санкции против тех, кто поддерживает российскую агрессию – в список попали представители правительственных структур РФ, причастные к грабежу на оккупированных территориях, один из так называемых "кошельков" Путина, функционер военной разведки и коллаборанты.

В Запорожском направлении россияне отдают своих в рабство своих же солдат, которые не хотят идти в штурмы
08 ноября 2025, 19:30
Смертельное ДТП в Запорожье: пенсионера сбили насмерть и скрылся, что известно
08 ноября 2025, 17:45
В Запорожье инструктора по вождению поймали на взятке: что теперь ему грозит
07 ноября 2025, 19:55
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Три дрона атаковали украинскую ТЭЦ на биомассе: опубликованы кадры с места происшествия
09 ноября 2025, 17:20
09 ноября 2025, 16:52
Смертельное ДТП на трассе "Киев–Чоп": погибла супружеская пара пенсионеров
09 ноября 2025, 16:07
09 ноября 2025, 15:54
Зеленский подписал новые санкции: под ударом "кошелек" Путина и российские чиновники
09 ноября 2025, 15:19
В полиции показали последствия атак на Днепропетровщине: более 30 ударов и раненый гражданский
09 ноября 2025, 14:36
Средняя зарплата в Украине превысила 26 тысяч гривен: где платят больше всего
09 ноября 2025, 14:18
09 ноября 2025, 13:53
Массовая атака БПЛА на Сумщине: около 15 дронов двигаются на Ромны
09 ноября 2025, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
