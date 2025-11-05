В Покровске находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна

фото: Константин Либеров

В городе Покровск Донецкой области пока еще остаются 1200 гражданских людей, однако их эвакуация практически невозможна из-за сложной ситуации безопасности

Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegeioNews со ссылкой на Укринформ.

"По данным, которые предоставляют местные органы власти, сейчас в Покровской общине 1800 человек, а в самом городе Покровск – 1200 гражданских", – сказал он.

Петлин добавил, что эвакуация людей из общины из-за тяжелой ситуации безопасности практически невозможна, и в Покровске "ситуация намного хуже, чем в Константиновке".

Как сообщалось, бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске. Перед этим в городе началась спецоперация по деблокированию украинских военных.