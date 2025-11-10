На Запоріжжі та Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей із прифронтових районів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Запорізькій області готують обов'язкову евакуацію дітей із батьками з окремих населених пунктів, а також евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду, що розташовані приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення

RegioNews

Відповідне рішення ухвалили за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів при Міністерстві розвитку громад і територій.

Аналогічне рішення стосується і деяких населених пунктів Дніпропетровської області.

У Мінрозвитку зазначили, що евакуація проводитиметься з урахуванням безпеки, медичних показань і належного супроводу дітей та осіб, які потребують догляду із небезпечних районів області.

Довідка: Від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано у більш безпечні області майже 124 тисяч осіб. Серед них більше 14,5 тисяч дітей та понад 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Окрім того, в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області – вісім.

П’ять транзитних центрів функціонують у Сумській області, два – у Харківській, три – на Волині, один – у Миколаєві та один – в Запоріжжі.

Нагадаємо, у місті Покровськ в Донецькій області перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива через складну без пекову ситуацію. Наразі за місто точаться важкі бої.

