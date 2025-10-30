Фото: ОВА

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье ночью 30 октября возросло до 23

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже 23 пострадавших из-за российской атаки на Запорожье, среди них 6 детей. Количество раненых растет. Медики оказывают помощь каждому", – говорится в сообщении.

К сожалению, двоих мужчин спасти не удалось – их тела спасатели достали из-под завалов.

В результате обстрела повреждены 12 многоэтажек. Экстренные службы устраняют последствия.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Ранее сообщалось про 17 пострадавших.