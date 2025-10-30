Массированная атака на Запорожье: из-под завалов достали тело второго погибшего
Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного вражеским ударом общежития тело второго мужчины
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего", – говорится в сообщении.
Таким образом, количество жертв ночной атаки россиян на Запорожье возросло до двух.
Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Ранее из-под завалов достали тело пожилого мужчины, пострадали 17 человек.
