Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего", – говорится в сообщении.

Таким образом, количество жертв ночной атаки россиян на Запорожье возросло до двух.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Ранее из-под завалов достали тело пожилого мужчины, пострадали 17 человек.