Россияне атаковали Запорожье 20 дронами и 8 ракетами

Фото: ОВА

В ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью не менее 20 БпЛА и 8 ракетных ударов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате массированного обстрела разрушены несколько этажей общежития. Предварительно, под завалами может находиться один человек.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, в результате вражеской атаки пострадали 11 человек. Среди них – шесть детей в возрасте от трех до шести лет: три девочки и три мальчика.