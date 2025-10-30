Фото: ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя вночі 30 жовтня зросла до 23

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже 23 постраждалих через російську атаку на Запоріжжя, серед них 6 дітей. Кількість поранених зростає. Медики надають допомогу кожному", – йдеться у повідомленні.

На жаль, двох чоловіків врятувати не вдалося – їх тіла рятувальники дістали з-під завалів.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 12 багатоповерхівок. Екстрені служби ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Раніше повідомлялося про 17 постраждалих.