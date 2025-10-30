Запорожье после вражеской атаки: под завалами нашли погибшего

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов человека после вражеской атаки – к сожалению, мужчина погиб. Спасательно-поисковая операция продолжается

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, количество пострадавших возросло до 17 человек, в том числе двухлетняя девочка.

Медицинская помощь понадобилась также детям 2, 3, 5, 6, 8 и 16 лет.

Сейчас продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.