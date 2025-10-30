Атака на Запорожье: разрушены несколько этажей общежития, ранены 11 человек

Фото: Запорожская ОВА

Количество раненых в результате ночных ракетно-дроновых ударов по Запорожье выросло до одиннадцати

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших – шестеро детей в возрасте от трех до шести лет: три девочки и три мальчика.

Из-за обстрелов повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов, разрушены несколько этажей общежития, под завалами предварительно может находиться один человек.

Спасательная операция продолжается.

Все раненые получают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают жителям.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.