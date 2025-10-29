Иллюстративное фото: oblzdrav.mk.gov.ua

В среду, 29 октября, около 9:20 россияне с временно оккупированного левобережья обстреляли медучреждение в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

В результате обстрела ранены трое медиков и ребенок. Две женщины, 56 и 66 лет, в состоянии средней тяжести – у них диагностировали минно-взрывные травмы и обломочные ранения. 41-летний мужчина получил тяжелые повреждения – кроме минно-взрывной травмы, у него ранения головы и грудной клетки.

Девятилетняя девочка получила легкие повреждения – минно-взрывную и ранение ноги.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 10 локациях.