На Харьковщине вражеский дрон ранил супругов на мотоцикле

Во вторник, 28 октября, в селе Березники Купянского района пострадали супруги – 56-летний мужчина и 51-летняя женщина

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Отмечается, что супруги ехали на мотоцикле из Березников в село Рублене, когда рядом в дорожное покрытие попал вражеский FPV-дрон.

В результате взрыва оба получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину Днепропетровской области. Пострадал 38-летний мужчина. Вспыхнул пожар, уничтожено одно авто, еще два повреждены.

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска атаковали Украину 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - шахеды. Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 10 локациях.