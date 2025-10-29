На Харьковщине вражеский дрон ранил супругов на мотоцикле
Во вторник, 28 октября, в селе Березники Купянского района пострадали супруги – 56-летний мужчина и 51-летняя женщина
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.
Отмечается, что супруги ехали на мотоцикле из Березников в село Рублене, когда рядом в дорожное покрытие попал вражеский FPV-дрон.
В результате взрыва оба получили ранения и были госпитализированы.
Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину Днепропетровской области. Пострадал 38-летний мужчина. Вспыхнул пожар, уничтожено одно авто, еще два повреждены.
Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска атаковали Украину 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - шахеды. Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 10 локациях.