11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 11:16

На Харьковщине вражеский дрон ранил супругов на мотоцикле

29 октября 2025, 11:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 28 октября, в селе Березники Купянского района пострадали супруги – 56-летний мужчина и 51-летняя женщина

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Отмечается, что супруги ехали на мотоцикле из Березников в село Рублене, когда рядом в дорожное покрытие попал вражеский FPV-дрон.

В результате взрыва оба получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину Днепропетровской области. Пострадал 38-летний мужчина. Вспыхнул пожар, уничтожено одно авто, еще два повреждены.

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска атаковали Украину 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - шахеды. Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 10 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область мотоцикл муж Жена дрон супруги война российская армия
Россияне атаковали дроном Сумы: возник пожар
29 октября 2025, 10:55
Войска РФ ударили по энергетическим объектам в трех областях, – Минэнерго
29 октября 2025, 10:24
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 09:15
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
Нардеп Елена Шуляк: Государство масштабировало возможности системы реабилитации для ветеранов и ветеранок
29 октября 2025, 12:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »