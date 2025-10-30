Массированная атака на Украину: россияне били ракетами, дронами и "Кинжалами"

Иллюстративное фото: Воздушные силы

В ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Первые группы ударных беспилотников начали фиксировать вечером 29 октября. Дроны заметили над Черниговщиной, впоследствии – над Сумщиной, Харьковщиной и другими регионами.

Около 23:00 враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова, а после часу ночи дроны направлялись на Киев – в столице работала ПВО.

В 04:00 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Крыма.

Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Запорожье.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил попадание по общежитию: разрушены несколько этажей, повреждена жилая застройка и объекты инфраструктуры.

Около 4 утра враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из моря. Они двигались через Херсонщину в направлении Николаевской области, а затем западных регионов: Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской.

По состоянию на 05.30 воздушная тревога продолжалась по всей Украине.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды".