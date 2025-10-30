08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
00:50  30 жовтня
Співачка Аліна Гросу потрапила у швидку: артистка пояснила, що з нею сталось
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 07:11

Атака на Запоріжжя: зруйновано кілька поверхів гуртожитку, поранено 11 людей

30 жовтня 2025, 07:11
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Кількість поранених унаслідок нічних ракетно-дронових ударів по Запоріжжю зросла до одинадцяти

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих – шестеро дітей віком від трьох до шести років: троє дівчаток і троє хлопчиків.

Через обстріли пошкоджено п'ять багатоповерхівок і кілька приватних будинків, зруйновано кілька поверхів гуртожитку, під завалами попередньо може перебувати одна людина.

Рятувальна операція триває.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна діти Запоріжжя гуртожиток атака пошкодження постраждалі російська армія завали
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: поранені співробітники і дитина
29 жовтня 2025, 11:52
На Харківщині ворожий дрон поранив подружжя на мотоциклі
29 жовтня 2025, 11:16
Росіяни атакували дроном Суми: виникла пожежа
29 жовтня 2025, 10:55
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Масований обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
30 жовтня 2025, 08:46
Подружжя з Житомирщини попалося на наркоторгівлі: їм загрожує до 12 років
30 жовтня 2025, 08:30
Масований удар Росії по Україні: у Польщі злітали винищувачі
30 жовтня 2025, 08:23
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 08:11
Через обстріл на Миколаївщині поїзди курсуватимуть із затримками
30 жовтня 2025, 08:08
ЗСУ ліквідували за добу майже тисячу окупантів і 25 ворожих артсистем
30 жовтня 2025, 07:54
Навіщо Путін бреше про оточення в Куп'янську і Покровську
30 жовтня 2025, 07:53
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру
30 жовтня 2025, 07:46
Київщина під ударом: поранена жінка, пошкоджені будинки та авто
30 жовтня 2025, 07:44
Росіяни атакували Запоріжжя 8 ракетами та 20 дронами
30 жовтня 2025, 07:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »