Атака на Запоріжжя: зруйновано кілька поверхів гуртожитку, поранено 11 людей

Фото: Запорізька ОВА

Кількість поранених унаслідок нічних ракетно-дронових ударів по Запоріжжю зросла до одинадцяти

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих – шестеро дітей віком від трьох до шести років: троє дівчаток і троє хлопчиків.

Через обстріли пошкоджено п'ять багатоповерхівок і кілька приватних будинків, зруйновано кілька поверхів гуртожитку, під завалами попередньо може перебувати одна людина.

Рятувальна операція триває.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.