Фото: ГСЧС

В больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате комбинированного вражеского удара по Киеву в ночь на 22 октября

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В больнице скончалась женщина, которая пострадала и находилась в тяжелом состоянии после вражеского обстрела столицы 22 октября", – говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших в результате вражеской атаки в тот день увеличилось до трех.

Напомним, в результате российских обстрелов Киева в ночь на 22 октября были зафиксированы попадания в четырех районах города. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди пострадавших – двухлетний ребенок.