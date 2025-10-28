Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 октября РФ атаковала Украину 38 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 25 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 26 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других – на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников на четырех локациях, а также падение обломков дрона на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, в ночь на 28 октября россияне атаковали два района Днепропетровщины. В результате вражеских обстрелов повреждены сельхозпредприятие и газопровод.