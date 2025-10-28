Фото: ГВА

Во вторник, 28 октября, примерно в 4:30 российские оккупанты начали прицельно бить по жилым домам в Центральном районе Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В результате обстрела повреждены дома и авто. Информации о пострадавших нет.

На места "прилетов" выехали соцработники и коммунальщики для ликвидации последствий обстрела и помощи жителям.

Вражеские войска наносили удары с временно оккупированного левобережья.

Напомним, в результате вражеского обстрела Херсона 27 октября погибла женщина.