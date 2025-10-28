Росіяни скинули авіабомбу на селище на Запоріжжі: постраждали люди

Фото: Запорізька ОВА

Російська авіація скинула авіаційну бомбу на одне з селищ Запорізького району у вівторок вдень, 28 жовтня

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

Спершу інформували про одного постраждалого, але нині відомо, що постраждали вже двоє чоловіків у віці 44 і 62 років.

Бомба впала поблизу житлового будинку, частково зруйнувавши його та пошкодивши господарські споруди. Пожежу вдалося загасити силами рятувальників. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня російські війська знову завдали удару по об’єктах цивільної газової інфраструктури. Внаслідок чергової атаки, за попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють аварійні бригади.