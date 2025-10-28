07:28  28 октября
28 октября 2025, 07:44

Оккупанты в Мелитополе заставляют жителей устанавливать шпионский приложение

28 октября 2025, 07:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во временно захваченном Мелитополе оккупанты планируют штрафовать жителей, не устанавливающих российский государственный мессенджер МАХ

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на "РИА Юг", передает RegioNews.

Фактически жителей Мелитополя и других оккупированных территорий заставляют устанавливать на смартфоны шпионский приложение, мотивируя это якобы угрозой национальной безопасности России.

Оккупанты предупреждают: если штрафы не дадут эффекта, придется "более решительно укреплять позиции МАХ, направленного на защиту государства".

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.

