Оккупанты в Мелитополе заставляют жителей устанавливать шпионский приложение
Во временно захваченном Мелитополе оккупанты планируют штрафовать жителей, не устанавливающих российский государственный мессенджер МАХ
Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на "РИА Юг", передает RegioNews.
Фактически жителей Мелитополя и других оккупированных территорий заставляют устанавливать на смартфоны шпионский приложение, мотивируя это якобы угрозой национальной безопасности России.
Оккупанты предупреждают: если штрафы не дадут эффекта, придется "более решительно укреплять позиции МАХ, направленного на защиту государства".
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.
В оккупированном Крыму арестовали украинского биолога: в чем его обвиняютВсе новости »
27 октября 2025, 08:58Российские "элитные" подразделения перебрасывают из Донецкой области в Запорожскую
26 октября 2025, 14:32Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком
25 октября 2025, 15:28
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Украине выросло количество ДТП с участием пьяных водителей: где больше всего нарушителей
28 октября 2025, 09:57"Призраки" ГУР в небе: в Донецкой области разведчики поразили две РЛС и пусковую установку ЗРК россиян
28 октября 2025, 09:49Наркоканал на Закарпатье: ежемесячно сбывали килограмм метамфетамина, разоблачены 12 человек
28 октября 2025, 09:37Силы ПВО обезвредили 26 из 38 дронов, которые россияне запустили по Украине
28 октября 2025, 09:25На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
28 октября 2025, 09:12В Хмельницкой области разоблачили сеть нелегальных АЗС
28 октября 2025, 08:58Черниговщина под ударами БпЛА: чрезвычайники спасли женщину
28 октября 2025, 08:48На Николаевщине в результате вражеских обстрелов повреждены школа и детсад
28 октября 2025, 08:47На Буковине из ставка вытащили тело женщины
28 октября 2025, 08:38На Запорожье замкомбата обогатился на махинациях с "боевыми" выплатами
28 октября 2025, 08:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »