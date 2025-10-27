В оккупированном Крыму арестовали украинского биолога: в чем его обвиняют

Фото: NANC

Во временно оккупированном Крыму российские власти арестовали 70-летнего украинского биолога Леонида Пшеничнова, обвинив его в "государственной измене"

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

Отмечается, что причиной таких обвинений стало предположение о его поддержке ограничений на отлов антарктического криля.

Леонид Пшеничнов – опытный ученый, специализирующийся на исследованиях Антарктиды и защите природы, включая вопросы сохранения морских охранных зон. К моменту ареста он готовился к участию в конференции Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) в Австралии.

Российская сторона заявляет, что Пшеничнов якобы использовал свои исследования для подрыва отлова криля российскими предприятиями, лоббируя украинский проект ограничений, которые, по словам оккупантов, "наносят ущерб экономическим интересам РФ".

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал арест шокирующим и обратился в мировое сообщество с призывом осудить действия Москвы.

Австралия и Великобритания также выразили серьезную обеспокоенность ситуацией и потребовали немедленного увольнения ученого. Сотрудничавшие с ним отмечают его как выдающегося исследователя и порядочного человека.

Справка: CCAMLR – международная организация из 27 членов, занимающаяся вопросами защиты морских живых ресурсов Антарктики.

Одним из ключевых пунктов ее обсуждений есть создание морской заповедной зоны вокруг Антарктического полуострова для сохранения криля – важного элемента экосистемы Южного океана.

Инициативы по созданию таких зон уже не раз блокировались Китаем и Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.