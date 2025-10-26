18:20  26 октября
13:52  26 октября
13:21  26 октября
26 октября 2025, 14:32

Российские "элитные" подразделения перебрасывают из Донецкой области в Запорожскую

26 октября 2025, 14:32
В Мариуполе заметили опрокидывание российских "элитных частей" в направлении Запорожской области

Об этом сообщил директор общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, ранее эти подразделения вывели из Запорожской области, чтобы усилить группировку российских сил на севере Донбасса. Теперь их опрокидывают в сторону Бердянска.

"Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем, но и за Херсонским направлением", – отметил Андрющенко

Перемещение в сопровождении плиции фиксировались в последние дни недели.

Напомним, на прошлой неделе украинские аналитики фиксируют продвижение российских захватчиков на стыке Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей. По данным карты DeepState, захватчики продвинулись вблизи деревень Малиновка и Полтавка Пологовского района.

