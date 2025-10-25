16:33  25 октября
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
16:19  25 октября
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
14:03  25 октября
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 15:28

Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком

25 октября 2025, 15:28
иллюстративное фото: из открытых источников
Глава российской центральной избирательной комиссии (ЦИК) жалуется на Евгения Балицкого генпрокурору РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

Как отмечается, глава захваченной россиянами части Запорожской области коллаборант Евгений Балицкий уволил главу региональной "избирательной комиссии" Галину Катющенко, заявив, что у нее проблемы с декларацией.

Своим решение он разозлил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Она назвала это самоуправством, обвинив Балицкого в "пренебрежении федеральным законодательством", "грубом вмешательстве в деятельность избирательной комиссии" и тому подобное и обратилась в российскую генпрокуратуру, чтобы и опротестовала "очередной факт самоуправства господина Балицкого".

Напомним, весной 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал имущество и активы семьи главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого, а также его родных.

РФ политика оккупация Запорожье ЦИК
На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит
24 октября 2025, 21:40
В Запорожье 18-летний парень устроил стрельбу в центре города
24 октября 2025, 17:55
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 13:35
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка
25 октября 2025, 16:44
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
25 октября 2025, 16:33
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
25 октября 2025, 16:19
Бывшего генерала СБУ могут экстрадировать из Австрии в Украину
25 октября 2025, 16:11
Зеленский представил украино-британский дрон "Осьминог"
25 октября 2025, 15:03
В Киеве пассажир упал на пути метро
25 октября 2025, 14:41
Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки
25 октября 2025, 14:17
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 14:03
С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47
