Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком
Глава российской центральной избирательной комиссии (ЦИК) жалуется на Евгения Балицкого генпрокурору РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".
Как отмечается, глава захваченной россиянами части Запорожской области коллаборант Евгений Балицкий уволил главу региональной "избирательной комиссии" Галину Катющенко, заявив, что у нее проблемы с декларацией.
Своим решение он разозлил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Она назвала это самоуправством, обвинив Балицкого в "пренебрежении федеральным законодательством", "грубом вмешательстве в деятельность избирательной комиссии" и тому подобное и обратилась в российскую генпрокуратуру, чтобы и опротестовала "очередной факт самоуправства господина Балицкого".
Напомним, весной 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал имущество и активы семьи главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого, а также его родных.