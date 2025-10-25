Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

Как отмечается, глава захваченной россиянами части Запорожской области коллаборант Евгений Балицкий уволил главу региональной "избирательной комиссии" Галину Катющенко, заявив, что у нее проблемы с декларацией.

Своим решение он разозлил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Она назвала это самоуправством, обвинив Балицкого в "пренебрежении федеральным законодательством", "грубом вмешательстве в деятельность избирательной комиссии" и тому подобное и обратилась в российскую генпрокуратуру, чтобы и опротестовала "очередной факт самоуправства господина Балицкого".

Напомним, весной 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал имущество и активы семьи главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого, а также его родных.