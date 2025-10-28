Окупанти в Мелітополі змушують жителів встановлювати шпигунський додаток

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти планують штрафувати мешканців, які не встановлюють російський державний месенджер МАХ

Про це повідомляє "Справжнє" з посиланням на "РІА Південь", передає RegioNews.

Фактично, мешканців Мелітополя та інших окупованих територій змушують встановлювати на смартфони шпигунський додаток, мотивуючи це нібито загрозою національній безпеці Росії.

Окупанти попереджають: якщо штрафи не дадуть ефекту, доведеться "більш рішуче укріплювати позиції МАХ, направленого на захист держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.