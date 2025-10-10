10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 11:45

Три года в плену РФ и теперь – гибель сына: подробности трагедии в Запорожье

10 октября 2025, 11:45
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В ночь на 10 октября в результате удара российского снаряда в Запорожье погиб семилетний мальчик, его родители ранены. Трагедия произошла в доме, где проживала семья

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на "Суспільне".

По словам местной жительницы Нины, скорая помощь прибыла быстро, однако мальчика вынесли почти без признаков жизни – пульс все еще прощупывался. Медики прилагали все усилия, чтобы спасти ребенка, но этого сделать не удалось.

Сейчас родители находятся в больнице.

Родственница семьи уточнила, что отец ребенка прошлой весной вернулся из трехлетнего плена в России. В начале весны семья приобрела дом, который понес удар при обстреле.

Напомним, ночью 10 октября россияне атаковали Запорожье 5 ракетами, 5 КАБами и 8 "шахедами". Было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. В результате атаки погиб семилетний мальчик. Известно о пяти раненых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье ребенок мальчик война российская армия обстрелы отец плен
Количество пострадавших в результате атак на Черкасщину возросло: среди них – ребенок
10 октября 2025, 10:11
В Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российской атаки
10 октября 2025, 09:55
Учебные заведения Киевщины работают в привычном режиме
10 октября 2025, 09:47
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать
10 октября 2025, 12:55
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
10 октября 2025, 12:45
Подпольное производство жидкостей для вейпов на Киевщине: организатор предстанет перед судом
10 октября 2025, 12:39
Жительницу Донбасса осудили за государственную измену: при ее помощи россияне убили человека
10 октября 2025, 12:20
В Одесской области пограничники задержали водителя авто и мотоциклиста, сопровождавших нарушителей в Молдову
10 октября 2025, 12:12
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
10 октября 2025, 12:09
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
10 октября 2025, 11:47
На Сумщине вводят дополнительные аварийные отключения электроэнергии
10 октября 2025, 11:39
Травили детей: в Тернопольской области разоблачили масштабную наркосеть
10 октября 2025, 11:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »