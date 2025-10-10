Три года в плену РФ и теперь – гибель сына: подробности трагедии в Запорожье

Скриншот с видео

В ночь на 10 октября в результате удара российского снаряда в Запорожье погиб семилетний мальчик, его родители ранены. Трагедия произошла в доме, где проживала семья

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на "Суспільне".

По словам местной жительницы Нины, скорая помощь прибыла быстро, однако мальчика вынесли почти без признаков жизни – пульс все еще прощупывался. Медики прилагали все усилия, чтобы спасти ребенка, но этого сделать не удалось.

Сейчас родители находятся в больнице.

Родственница семьи уточнила, что отец ребенка прошлой весной вернулся из трехлетнего плена в России. В начале весны семья приобрела дом, который понес удар при обстреле.

Напомним, ночью 10 октября россияне атаковали Запорожье 5 ракетами, 5 КАБами и 8 "шахедами". Было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. В результате атаки погиб семилетний мальчик. Известно о пяти раненых.