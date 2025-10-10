10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 10:11

Количество пострадавших в результате атак на Черкасщину возросло: среди них – ребенок

10 октября 2025, 10:11
Иллюстративное фото: из открытых источников
Число травмированных в результате атаки по Черкасщине 10 октября возросло до восьми

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в комментарии "Суспільному", передает RegioNews.

По состоянию на 9:40 известно о восьми травмированных людях, среди них – ребенок.

Также глава ОВА сообщил, что из-за вражеских атак и повреждения энергетического оборудования с 8:45 по Черкасской области частично применены аварийные отключения электроэнергии. В частности, по Драбовскому филиалу, Чернобаевскому филиалу, ВСП "Золотоношские энергетические сети", Каневскому филиалу.

Чиновник призвал граждан экономно пользоваться электроэнергией.

Ранее сообщалось, что в Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом. Из-за ночной атаки перекрыто движение плотиной ГЭС.

Напомним, в ночь на 10 октября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Ряд областей остался без электроснабжения.

Черкасская область война обстрелы пострадавшие
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
