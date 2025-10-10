Три роки у полоні РФ, і тепер – загибель сина: подробиці трагедії у Запоріжжі

Скриншот із відео

У ніч на 10 жовтня внаслідок удару російського снаряда в Запоріжжі загинув семирічний хлопчик, його батьки поранені. Трагедія сталася в будинку, де проживала родина

Про це повідомляє RegioNews посилаючись на "Суспільне".

За словами місцевої жительки Ніни, швидка допомога прибула швидко, проте хлопчика винесли майже без ознак життя – пульс усе ще прощупувався. Медики докладали всіх зусиль, щоб врятувати дитину, але цього зробити не вдалося.

На даний момент батьки перебувають у лікарні.

Родичка сім’ї уточнила, що батько дитини минулої весни повернувся з трирічного полону в Росії. На початку весни родина придбала будинок, який зазнав удару під час обстрілу.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя 5 ракетами, 5 КАБами і 8 "шахедами". Було кілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети. Внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик. Відомо про п'ятьох поранених.