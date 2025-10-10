10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 11:45

Три роки у полоні РФ, і тепер – загибель сина: подробиці трагедії у Запоріжжі

10 жовтня 2025, 11:45
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 жовтня внаслідок удару російського снаряда в Запоріжжі загинув семирічний хлопчик, його батьки поранені. Трагедія сталася в будинку, де проживала родина

Про це повідомляє RegioNews посилаючись на "Суспільне".

За словами місцевої жительки Ніни, швидка допомога прибула швидко, проте хлопчика винесли майже без ознак життя – пульс усе ще прощупувався. Медики докладали всіх зусиль, щоб врятувати дитину, але цього зробити не вдалося.

На даний момент батьки перебувають у лікарні.

Родичка сім’ї уточнила, що батько дитини минулої весни повернувся з трирічного полону в Росії. На початку весни родина придбала будинок, який зазнав удару під час обстрілу.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя 5 ракетами, 5 КАБами і 8 "шахедами". Було кілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети. Внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик. Відомо про п'ятьох поранених.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя дитина хлопчик війна російська армія обстріли батько полон
Кількість постраждалих внаслідок атак на Черкащину зросла: серед них – дитина
10 жовтня 2025, 10:11
У Чорноморську на Одещині відновили електропостачання після російської атаки
10 жовтня 2025, 09:55
Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі
10 жовтня 2025, 09:47
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
Підпільне виробництво рідин для вейпів на Київщині: організатор постане перед судом
10 жовтня 2025, 12:39
Жительку Донеччини засудили за державну зраду: за її допомоги росіяни вбили людину
10 жовтня 2025, 12:20
На Одещині прикордонники затримали водія авто та мотоцикліста, які супроводжували порушників до Молдови
10 жовтня 2025, 12:12
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
10 жовтня 2025, 12:09
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 11:47
На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії
10 жовтня 2025, 11:39
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »