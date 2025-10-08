Скриншот: t.me/sprotyv_official

Россияне пытаются заменить украинских специалистов. При этом они пытаются заселить захваченные территории собственным населением.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Россия планирует завозить на временно оккупированные территории Украины детские спортивные тренеры. Оккупанты сделали программу "Земский тренер", которая начнется в 2026 году. Они собираются завлекать россиян на эти территории.

Россиянам, которые согласятся приехать туда работать, обещают выплату в 2 миллиона рублей.

"Российский спорт фактически мертв – страна изолирована от международных соревнований. Но Кремль по-прежнему использует его как инструмент пропаганды и изменения демографического состава", – говорят в Центре национального сопротивления.

Напомним, недавно был день рождения у российского диктатора Путина. На оккупированных территориях украинцы решили напомнить ему, как к нему относятся: в частности, местные жители жгли его портреты .