На оккупированных территориях россияне ищут идейных коллаборантов для детских лагерей
На оккупированных территориях россияне продолжают "промывать мозги" детям. Теперь они уже начали искать "вожатых" для детских лагерей
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Как рассказали в Центре национального сопротивления, российские оккупационные администрации запустили проект по подбору "вожатых" для летних лагерей. На временно оккупированных территориях они формируют сеть людей, которые в следующем сезоне должны контролировать и идеологически влиять на детей.
"Впервые Кремль целенаправленно ищет таких "вожатых" среди местных идейных коллаборантов. Но участие в этом процессе означает международное преступление и неизбежную ответственность", – говорят в Центре национального сопротивления.
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне запустили кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Их обязывают проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право излагать пропагандистскую версию истории.