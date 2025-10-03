Скриншот: t.me/sprotyv_official

На оккупированных территориях россияне продолжают "промывать мозги" детям. Теперь они уже начали искать "вожатых" для детских лагерей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали в Центре национального сопротивления, российские оккупационные администрации запустили проект по подбору "вожатых" для летних лагерей. На временно оккупированных территориях они формируют сеть людей, которые в следующем сезоне должны контролировать и идеологически влиять на детей.

"Впервые Кремль целенаправленно ищет таких "вожатых" среди местных идейных коллаборантов. Но участие в этом процессе означает международное преступление и неизбежную ответственность", – говорят в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне запустили кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Их обязывают проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право излагать пропагандистскую версию истории.